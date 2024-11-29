Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçesaray Belediye Başkanının görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Bahçesaray'a kayyum atanmasını kayyım darbesi olarak nitelendiren Bakırhan, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

İşte Tuncer Bakırhan'ın yaptığı o paylaşım:

Van Bahçesaray belediyemize dönük yapılan kayyım darbesini lanetliyorum.

Van'da 14-0 hezimetini yaşayanlar iflas etmiş kayyım siyasetinden medet umacak kadar aciz bir yönetim aklıyla hareket ediyorlar. İktidarın bu darbeci politikaları halkın iradesine her seferinde çarpıp tuzla buz olacaktır.

İktidar bilsin ki; atadığı her kayyımda demokratik meşruiyetini yitirmekte; Kürt kentlerinde zorla, copla, gazla, hileyle, hukuksuzlukla var olmak dışında tek bir siyasi varoluşu kalmamaktadır.

Bahçesaray bizimdir, belediyemizi alana kadar mücadelemizi amansızca sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz.