Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Sarıyer’deki Event Garden’da düzenlenen nikâh töreninde çiftin şahitliklerini; İstanbul 2. Bölge Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp ve Fenerbahçeli İş Adamları Derneği Başkanı Güven Güleşçe yaptı.

Nikâh töreninde konuşan Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, “Dostluğumuzun en kalıcı nişanelerinden biri bugünkü evliliğinize ettiğim şahitlik olacaktır.” diyerek çifte mutluluklar diledi. Törene çelenk göndererek tebriklerini ileten Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsane başkanı Aziz Yıldırım da Tunçdemir ve İşcan ailelerini kutladı.

Geç saatlere kadar süren düğün törenine İstanbul’dan çok sayıda iş insanı, siyasetçi ve medya sektöründen önemli isimler katıldı.

Mustafa ve Burçin Tunçdemir çifti, İstanbul’daki bu özel gecenin ardından, bu hafta Van’da yakın akraba ve dostlarının katılımıyla düzenlenecek düğün töreninde de mutluluklarını paylaşacak.

Tunçdemir ve İşcan ailelerini tebrik ediyor, genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz.