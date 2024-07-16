Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, jeopolitik riskler, açıklanan ekonomik veriler, merkez bankalarının altın talebi ve Çin'in yaptığı altın stokundan etkileniyor.

Bu etkilerin yanı sıra küresel piyasalarda, ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı kazanacağı ihtimali arttı.

ABD seçimlerinin gidişata emtia fiyatlarını yükseltti.

Bu aşamada ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin tekrar yükselebileceği ihtimali de yön bulmayı zorlaştırıyor.

Altının ons fiyatı: 2.431 dolar

Altının ons fiyatı şu sıralarda dünkü seviyesinin üzerinde 2.431 dolardan işlem görüyor.

Gram altın da ons altına paralel olarak yükselişini sürdürüyor.

Gram altının fiyatı: 2 bin 583 TL

İstanbul Kapalıçarşı, yurt içinde altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 2 bin 583 TL

Çeyrek altın: 4 bin 381 TL

Cumhuriyet altını: 17 bin 851 TL

Tam altın: 17 bin 524 TL

Yarım altın: 8 bin 762 TL

Altın için kritik gün

Fed faiz kararı toplantısı 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü yapılacak. Saat 21.00'de açıklanacak kritik faiz kararı ile birlikte altının fiyatı da takip edilecek.

Fed'in politika faizi şu anda yüzde 5,25-5,50 aralığında.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Cuma günü doların satış fiyatı 33,0750 lira, euronun satış fiyatı ise 36,0410 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0330 liradan, euro 35,9660 liradan haftaya başladı.

Dolar: 32,0330 lira

Serbest piyasada 32,0310 liradan alınan dolar, 32,0330 liradan satılıyor.

Euro: 35,9660 lira

35,9640 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,9660 lira olarak belirlendi.