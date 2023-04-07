TÜİK'in verilerine göre 2021 yılında nüfusu 1 milyon 141 bin 15 olan Van, yurt dışından bin 857 göç alırken, Van'a göç edenlerin bin 117'si erkeklerden, 740'ı ise kadınlar oluştu.

Yine 2021 yılında Van'da 921 kişi yurt dışına göç ederken, bunların 600'ü erkeklerden, 321'i ise kadınlardan oluştu. Van, 2020 yılında ise yurt dışından 957 göç alırken, göç edenlerin 578'i erkeklerden, 379'u ise kadınlardan oluştu.

Aynı yıl Van'dan bin 294 kişi yurt dışına göç ederken, bu göç edenlerin 829'u erkeklerden, 465'i ise kadınlardan oluştuğu görüldü. 2021 yılında toplum nüfusu 1 milyon 141 bin 15 olan Van'da, bu nüfusun 1 milyon 136 bin 32'sini Türk vatandaşları, 4 bin 983'ü ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Yurt dışından Van'a gelen bin 857 kişilik göçün 246'sı Türk vatandaşlarından oluşurken, bin 611'i ise yabancı uyruklulardan oluştu. Yine Van'dan giden yurt dışına giden 921 kişilik göçün 375'i Türk vatandaşlarından oluşurken, 546'ı ise yabancı uyruklulardan oluştu. Van'daki yurt dışı net göç 936 olarak kayıtlara geçti.

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE'YE 739 BİN 364 KİŞİ GÖÇ ETTİ

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2021 yılında, bir önceki yıla göre %116,9 artarak 739 bin 364 kişi oldu. Göç eden nüfusun %51,9'unu erkekler, %48,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 124 bin 269'unu Türk vatandaşları, 615 bin 95'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

TÜRKİYE'DEN YURT DIŞINA 287 BİN 651 KİŞİ GÖÇ ETTİ

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre %31,6 azalarak 287 bin 651 oldu. Göç eden nüfusun %55,7'sini erkekler, %44,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 103 bin 613'ünü Türk vatandaşları, 184 bin 38'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

EN FAZLA 20-24 VE 25-29 YAŞ GRUBUNDAKİ NÜFUS GÖÇ ETTİ

Türkiye'ye 2021 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin %12,3 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %12,1 ile 25-29 ve %10,7 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin %14,4 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %12,3 ile 30-34 ve %11,6 ile 20-24 yaş grubu izledi.

YURT DIŞINDAN EN FAZLA GÖÇ ALAN VE YURT DIŞINA EN FAZLA GÖÇ VEREN İL İSTANBUL OLDU

Türkiye'ye 2021 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, %47,8 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü.

İstanbul'u %8,2 ile Antalya, %6,7 ile Ankara, %2,7 ile Bursa ve %2,4 ile Mersin takip etti. Türkiye'ye 2021 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %12,1 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı %10,9 ile İran, %6,5 ile Özbekistan, %6 ile Suriye ve %5,5 ile Afganistan vatandaşları izledi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %21,8 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak'ı %6,7 ile Afganistan, %5,6 ile İran, %5,2 ile Suriye ve %4,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %35,2 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u %11,9 ile Ankara, %6,2 ile Antalya, %3,7 ile İzmir ve %2,7 ile Bursa izledi.

Van Bölge Gazetesi