Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Van Temsilcisi İkram Kali, dün Van Spor’u ziyaret ederek kulüp başkanı Erol Temel ve Hakan Kutlu ile görüştü. Kali, Van Spor’a 1. Ligde başarılar diledi.

“KIRMIZI SİYAH DESTANI AKTARDIK”

Ziyarete ilişkin paylaşım yapan Kali; “Başkan Erol Temel ve Teknik Direktör Hakan Kutlu ile Vanspor üzerine sohbet ettik. Hakan Kutlu hocamıza Van ve Vanspor'un tarihçesi hakkında bilgi verdik. 1931 yılında kuruluşunu, amatör yıllarını, renklerin hikayesini, 1981-82 sezonunda 2. Lig'e yükselişini, 15 yıl 2. Lig mücadelesini, Kara Kobralar lakabının anlamını, 1993-94 sezonunda Süper Lig'e yükselişini, başkanları, teknik adamları, futbolcuları tarihe geçen Fenerbahçe, Trabzonspor maçlarını, TSYD Van Temsilciliğinin 30 yıllık geçmişini ve çalışmalarını... Özetle bir asırlık kırmızı siyah destanı aktardık” diye kaydetti.

Kali son olarak şunları dile getirdi; “Hakan hocamız da Ankaragücü forması giydiği yıllarda Van'a takımla geldiğini, 1996 yılında Vanspor'a gelmek için yönetimle anlaştıklarını ancak son anda transferin gerçekleşmediğini, nasibin bu sene olduğunu... Van'ı çok beğendiğini, Vanspor'un başarısı için çalıştıklarını söyledi. Nazik ev sahipliği için Başkan Erol Temel ve Teknik Direktör Hakan Kutlu'ya teşekkür ederim.”