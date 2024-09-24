Zelensky'nin ABD Ziyareti

Trump, Zelensky'nin her ziyaretinde ülkesine 60 milyon dolarla döndüğünü belirterek, bu durumun dikkat çekici olduğunu ifade etti Trump, Zelensky'nin kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde Demokratların kazanmasını istediğini iddia etti ve bu konuda eleştirilerini dile getirdi.

Barış Planı Hakkında Belirsizlik

Barış planıyla ilgili fazla detay vermeyen Trump, eğer seçimi kazanırsa Zelensky ve Putin ile iletişime geçeceğini ve bir anlaşma yapma çabası içinde olacağını belirtti.

Yardımlar Hakkında Eleştiriler

Trump, daha önce Ukrayna'ya yapılan yardımları "para israfı" olarak tanımlamıştı; bu durum, iki liderin ilişkilerinin karmaşık bir hal aldığını gösteriyor.