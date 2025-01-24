ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) çevrimiçi katılarak faiz oranlarının tüm dünyada düşmesi gerektiğini söyledi.

Bu söylem altının ateşini körükledi.

"Güvenli liman" ünvanı devreye girerek dünyada değerlenen ons altına parelel olarak yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları da yükseldi.

Öte yandan, Trump, kripto para birimleriyle ilgili çalışma grubu oluşturulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 2 bin 748 dolar

Gram altın: 3 bin 188 lira

Çeyrek altın: 5 bin 406 lira

Cumhuriyet altını: 22 bin 28 lira

Tam altın: 21 bin 626 lira

Yarım altın: 10 bin 813 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,6340'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 35,7040 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 35,7040 lira

Euro: 37,3583 lira

Sterlin: 44,2959 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 10.112,76 puandan tamamladı.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, bugün yüzde 2,47 ve 2 bin 532 dolar yükselerek 105 bin 21,1 dolara çıktı.

Bitcoin inişli çıkışlı seyrinde 109 bin 2288 dolara kadar yükselmişti.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,2 değer kaybıyla 77,3 dolardan günü tamamlamasının ardından yeni güne de yüzde 0,3 yükselişle 77,5 dolardan başladı.