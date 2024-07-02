"Kalplere Yolculuk" teması altında dini ve ahlaki değerleri çocuklara en doğru şekilde aktarmayı amaçlayan kanal, 24 saat orijinal içerikler sunuyor.

TRT Diyanet Çocuk frekansı TÜRKSAT 4A (42E) üzerinden yayın yapıyor. Frekans bilgileri şöyle:

Frekans: 11.794 GHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30.000 Msps

FEC: 3/4

Ancak TRT Diyanet Çocuk kanalının yayınları, EURO 2024 maçları nedeniyle zaman zaman sinyal daraltma sonucu kesintiye uğrayabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT, çocuklara yönelik dini ve ahlaki içeriklerin kesintisiz yayınlanması için çalışmalarını sürdürüyor.