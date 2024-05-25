Trendyol Express Pazar Günü Çalışıyor mu? 2024 Dağıtım Bilgileri

Trendyol Express Pazar Günü Dağıtım Yapıyor mu?

Trendyol Express'in Pazar günleri hizmet verip vermediği merak ediliyor. Peki, Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu? Açık mı? 2024 yılında Trendyol Express'in çalışma durumu nasıl?

Trendyol Express Pazar Günü Çalışıyor mu?

Trendyol Express'in Pazar günü çalışıp çalışmadığı, kargo bekleyen birçok kişi tarafından araştırılıyor. Trendyol üzerinden yapılan siparişlerin teslimatında kullanılan Trendyol Express'in Pazar günü çalışıp çalışmadığı merak konusu. Peki, Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu?

Trendyol Express'in Çalışma Günleri ve Saatleri

Trendyol Express, haftanın 6 günü hizmet vermektedir: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 09:00 - 21:00 saatleri arasında çalışmaktadır. Buna göre, firma Pazar günleri kapalıdır ve dağıtım yapmamaktadır. Cumartesi günü yapılan dağıtımlar da hafta içi çalışma saatlerine göre gerçekleştirilmektedir.

Trendyol Express Çalışma Saatleri 2024

Trendyol Express, hafta içi ve Cumartesi günleri 09:00 - 21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu saatler arasında kargo dağıtımı yapılmaktadır.

Trendyol Express Kargo Teslimatı Öncesi Arıyor mu?

Trendyol'dan yapılan siparişlerin hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlayan Trendyol Express, kargonuzu teslim etmeden önce telefonla arama yapmamaktadır. Ürünün teslim edileceği adreste bir kişinin bulunması gerekmektedir.