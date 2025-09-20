Trendyol 1. Lig’de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Dün oynanan 4 karşılaşma ile start alan 6. hafta heyecanı bugün ki maçlarla sürecek.

Lider Arca Çorum FK dün oynadığı maçta İstanbulspor’a 3 – 1 yenildi. Ligdeki ilk yenilgisini alan Arca Çorum FK 13 puanda kaldı. Arca Çorum FK, geçtiğimiz hafta sahasında Van Spor ile de 0 – 0 berabere kalmıştı.

Dünki maçlarda Serik Spor Futbol A.Ş. sahasında Bandırma Spor’u 1 – 0 mağlup ederken, Alagöz Holding Iğdır FK da deplasmanda Eminevim Ümraniyespor’u 1 – 0’la geçti. Günün diğer maçında Atakaş Hatayspor ile Boluspor 2 – 2 berabere kaldı.

VANSPOR’UN MAÇI BUGÜN

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bugün sahasında Özbelsan Sivaspor’u ağırlayacak. Maç saat 16.00’da başlayacak.

Trendyol 1. Lig’de bugün 4 yarın ise 2 karşılaşma daha oynanacak.