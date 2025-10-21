Trendyol 1. Lig’de heyecanlı maçlarla birlikte dikkat çekici istatistikler de ortaya çıkıyor. 10. haftanın en dikkat çeken durumu, ev sahibi konumundaki hiçbir takımın kazanamaması oldu. Ligin 10. haftasında 10 maçın 6’sı berabere sonuçlanırken, 4’ünü de deplasman takımları kazandı.

VAN SPOR DA İSTATİSTİĞİ BOZAMADI

Kendi sahasında Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. ile karşılaşan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü de, rakibiyle 1 – 1 berabere kaldı.

İyi bir oyun ortaya koyan Van temsilcisi, maçın son bölümüne 1 – 0 önde girmesine rağmen 85. dakikada kalesindeki gole engel olamadı ve mücadele 1 – 1 eşitlikle sonuçlandı. Bu skorla, Van Spor FK de, 10. haftada sahasında kazanamayan takımlardan biri oldu.

KAÇ GOL ATILDI?

Trendyol 1. Lig 10. haftasında toplam 28 gol kaydedildi. Gollerin 8’i ev sahibi takımlardan gelirken, deplasman takımları ise toplamda 20 gol kaydetti.

Haftanın en farklı galibiyetini ise 6 – 0’lık skorla deplasmanda Adanademirspor’u yenen Sakaryaspor A.Ş. elde etti.