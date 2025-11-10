Heyecanın devam ettiği Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında, bu sezonki en fazla gol sayısına ulaşıldı. Bol gollü maçlara sahne olan haftada toplam 40 gol kaydedildi.

Haftanın en farklı galibiyetine lider Sipay Bodrum FK 5 – 0’lık İstanbulspor A.Ş. maçıyla ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü de 7 – 2’lik Adana Demirspor A.Ş. galibiyetiyle ulaştı.

Bol gollü maçlara sahne olan haftada İstanbulspor A.Ş., Boluspor ve Eminevim Ümraniyespor gol atamazken, diğer takımlar rakip fileleri havalandırmayı başardı.

İşte haftanın toplu sonuçları;

SMS Grup Sarıyerspor 2 - 1 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Sipay Bodrum FK 5 - 0 İstanbulspor A.Ş.

Özbelsan Sivasspor 3 - 2 Manisa Futbol Kulübü

Bandırma Spor 1 - 0 Boluspor

Sakaryaspor A.Ş. 2 - 3 Serik Spor Futbol A.Ş.

Amed Sportif Faaliyetler 2 - 1 Atakaş Hatayspor

Erzurumspor FK 1 - 1 Esenler Erokspor

Adana Demirspor A.Ş. 2 - 7 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 3 - 0 Eminevim Ümraniyespor

Arca Çorum FK 3 - 1 Alagöz Holding Iğdır FK