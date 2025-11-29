Trendyol 1. Lig’de dün başlayan 15. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Dün oynanan maçta Amed Sportif Faaliyetler sahasında Esenler Erokspor’u 2 – 1 mağlup ederken, bir diğer maçta Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. evinde Manisa Futbol Kulübü’nü 2 – 0’la geçti.

BUGÜN 4 MAÇ OYNANACAK

Trendyol 1. Lig’de bugün 4 müsabaka oynanacak. Erzurumspor FK - İstanbulspor A.Ş., Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Alagöz Holding Iğdır FK, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Serik Spor Futbol A.Ş. ve Sakaryaspor A.Ş. - Eminevim Ümraniyespor maçları bugün oynanacak.

Ligde 15. hafta heyecanı yarın 3 ve 1 Aralık tarihinde oynanacak 1 maçla devam edecek.

İŞTE HAFTANIN PROGRAMI

28.11.2025 17:00 Amed Sportif Faaliyetler 2 - 1 Esenler Erokspor

28.11.2025 20:00 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 2 - 0 Manisa Futbol Kulübü

29.11.2025 13:30 Erzurumspor FK - İstanbulspor A.Ş.

29.11.2025 13:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Alagöz Holding Iğdır FK

29.11.2025 16:00 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Serik Spor Futbol A.Ş.

29.11.2025 19:00 Sakaryaspor A.Ş. - Eminevim Ümraniyespor

30.11.2025 13:30 Özbelsan Sivasspor - Boluspor

30.11.2025 13:30 Sms Grup Sarıyerspor - Bandırma Spor

30.11.2025 16:00 Sipay Bodrum FK - Arca Çorum FK

01.12.2025 20:00 Adana Demirspor A.Ş. - Atakaş Hatayspor

Kaynak: Wanhaber: Umut Tarhan