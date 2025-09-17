Trendyol 1. Lig’de heyecan, 5. hafta maçları ile devam etti. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol kulübü deplasmanda karşılaştığı lider Arca Çorum FK ile 0 – 0 berabere kalarak puanları paylaştı.

Haftanın en farklı galibiyetine imza atan takım, Eminevim Ümraniyespor’u 4 – 0 mağlup eden İstanbulspor A.Ş. oldu.

Trendyol 1. Lig 5. haftasında 6 takım iç sahada kazanırken, deplasmanda ise sadece Serik Spor Futbol A.Ş., Alagöz Holding Iğdır FK’yı 2 – 1 yenerek kazanmayı bildi. 5. Haftada 3 maç ise beraberlikle tamamlandı.

İşte Trendyol 1. Lig 5. haftasında alınan sonuçlar;

Esenler Erokspor 4 - 1 Atakaş Hatayspor

Sipay Bodrum FK 3 - 1 Adana Demirspor A.Ş.

İstanbulspor A.Ş. 4 - 0 Eminevim Ümraniyespor

Boluspor 2 - 0 Manisa Futbol Kulübü

Özbelsan Sivasspor 1 - 0 Sms Grup Sarıyerspor

Arca Çorum FK 0 - 0 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Alagöz Holding Iğdır FK 1 - 2 Serik Spor Futbol A.Ş.

Bandırma Spor 1 - 1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Amed Sportif Faaliyetler 2 - 1 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

Erzurumspor FK 1 - 1 Sakaryaspor A.Ş.