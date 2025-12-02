İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün de mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de 15. hafta maçları geride kaldı. Siyah – Kırmızılı Van Spor Futbol Kulübü haftayı puansız kapatarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin 16. haftasında deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Bu maç 7 Aralık Pazar günü oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak. Mücadele Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.

16. HAFTANIN PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE

06.12.2025 13:30 Serik Spor Futbol A.Ş. - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

06.12.2025 16:00 Eminevim Ümraniyespor - Amed Sportif Faaliyetler

06.12.2025 19:00 Esenler Erokspor - Sakaryaspor A.Ş.

07.12.2025 13:30 Alagöz Holding Iğdır FK - Adana Demirspor A.Ş.

07.12.2025 13:30 Boluspor - Erzurumspor FK

07.12.2025 16:00 Manisa Futbol Kulübü - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

07.12.2025 19:00 İstanbulspor A.Ş. - Özbelsan Sivasspor

08.12.2025 14:30 Atakaş Hatayspor - Sms Grup Sarıyerspor

08.12.2025 14:30 Bandırma Spor - Sipay Bodrum FK

08.12.2025 20:00 Arca Çorum FK - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.