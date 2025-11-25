Trendyol 1. Lig 15. Haftası yine çekişmeli maçlara sahne olacağa benziyor. 28 Kasım Cuma günü saat 17.00’de Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor maçıyla başlayacak olan hafta 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Adana Demirspor A.Ş. - Atakaş Hatayspor maçı ile tamamlanacak.

28 Kasım Cuma günü bir diğer maçta saat 20.00’de Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. ile Manisa Futbol Kulübü karşılaşacak.

29 Kasım Cumartesi günü 4 karşılaşma oynanacak. Saat 13.30’da Erzurumspor FK - İstanbulspor A.Ş.’yi, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise Alagöz Holding Iğdır FK’yi konuk edecek.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise yine 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçta Serik Spor Futbol A.Ş. ile karşılaşacak. Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak.

Günün son maçında saat 19.00 Sakaryaspor A.Ş. - Eminevim Ümraniyespor puan veya puanlar için mücadele verecek.

30 Kasım Pazar günü Özbelsan Sivasspor – Boluspor, Sms Grup Sarıyerspor - Bandırma Spor ve Sipay Bodrum FK - Arca Çorum FK maçları oynanacak.

Haftanın kapanış maçında 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Adana Demirspor A.Ş. - Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek.

İşte Trendyol 1. Lig’de 15. Hafta maç programı;

28.11.2025 17:00 Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor

28.11.2025 20:00 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Manisa Futbol Kulübü

29.11.2025 13:30 Erzurumspor FK - İstanbulspor A.Ş.

29.11.2025 13:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Alagöz Holding Iğdır FK

29.11.2025 16:00 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Serik Spor Futbol A.Ş.

29.11.2025 19:00 Sakaryaspor A.Ş. - Eminevim Ümraniyespor

30.11.2025 13:30 Özbelsan Sivasspor - Boluspor

30.11.2025 13:30 Sms Grup Sarıyerspor - Bandırma Spor

30.11.2025 16:00 Sipay Bodrum FK - Arca Çorum FK

01.12.2025 20:00 Adana Demirspor A.Ş. - Atakaş Hatayspor