SEDDK tarafından yayımlanan 'Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile sigorta şirketlerine, Ulusal Engelli Veri Sistemine (UEVS) kayıtlı kişiler adına düzenlenecek poliçelerde ek indirim yetkisi verildi.

UEVS'YE KAYITLI KİŞİLER ADINA DÜZENLENEBİLİYOR

Yeni uygulamadan yararlanmak için sigorta poliçesinin, Engelli Kimlik Kartı sahibi ve Ulusal Engelli Veri Sistemine (UEVS) kayıtlı kişiler adına düzenlenmesi gerekiyor. Sigorta şirketleri poliçe hazırlarken sistem üzerinden sorgulama yaparak indirim hakkını doğrulayacak.

Sektör temsilcileri, söz konusu düzenlemenin sosyal devlet anlayışının güçlü bir yansıması olduğuna dikkat çekerek sigortacılık sektöründe 'pozitif ayrımcılık' dönemini başlattığını belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 9 milyon birey engelli, sıfır ÖTV muafiyetli araç satışı ise yılda 100 bini aşıyor. SEDDK'nın yüzde 20’lik tavan indirim kararı ise engellilerin ekonomik yükünü azaltmayı planlıyor.