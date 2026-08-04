Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan trafik sigortasına ilişkin yeni düzenlemeler, 1 Ağustos itibarıyla uygulanmaya başladı.

Düzenleme kapsamında hasar tespitinden eksper görevlendirmesine, değer kaybı tazminatından onarım süreçlerine kadar birçok uygulamada önemli değişiklikler hayata geçirildi.

"AKILLI EKSPER ATAMASI"

Yeni sistemle birlikte trafik kazalarında hasar incelemesini yapacak eksperler, merkezi bir sistem aracılığıyla otomatik olarak belirlenecek.

"Akıllı eksper ataması" adı verilen bu uygulamayla, hasar süreçlerinde daha şeffaf, tarafsız ve standart bir işleyiş sağlanması amaçlanıyor.

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de 40 bin liranın üzerindeki tüm trafik sigortası hasarlarında eksper incelemesinin zorunlu hale getirilmesi oldu.

AYRICA DEĞER KAYBI BAŞVURUSU YAPMASINA GEREK KALMAYACAK

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir diğer yenilik ise değer kaybı tazminatı uygulamasında yapıldı. Artık hak sahiplerinin ayrıca değer kaybı başvurusu yapmasına gerek kalmayacak.

Eksper, araçta oluşan maddi hasarı incelerken aynı zamanda değer kaybını da hesaplayarak hazırladığı rapora ekleyecek. Böylece maddi hasar ve değer kaybı tazminatı tek süreçte değerlendirilecek.

ONARIM VE KASKO SÜREÇLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Onarım süreçlerinde de yeni kurallar uygulanacak. Hasar gören orijinal parçanın tamir edilememesi ve orijinal yedek parçayla değiştirilmesinin mümkün olmaması halinde, araç sahibinin onayı alınarak eşdeğer ya da yeniden kullanılabilir parçalarla onarım yapılabilecek.

Kasko sigortasına sahip araçlarda ağır hasar veya tam hasar meydana gelmesi durumunda da hasar tespitini eksper gerçekleştirecek. Bu eksperler de merkezi sistem üzerinden otomatik olarak görevlendirilecek.

"YAPILAN ÖDEME GERİ TALEP EDİLEBİLECEK"

Yeni düzenleme, trafik kazalarında olay yerinin terk edilmesine ilişkin kuralları da yeniden belirledi.

Maddi ve bedeni zararın birlikte bulunduğu kazalarda, zorunlu durumlar dışında olay yerinin terk edilmesi halinde çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek.

Kaza tespit tutanağı veya alkol raporu gibi gerekli belgelerin düzenlenememesi nedeniyle sigorta şirketinin ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, olay yerini izinsiz terk eden sigortalıdan yapılan ödeme geri talep edilebilecek.

ORTAK HASAR İHBAR MERKEZİ KURULUYOR

Öte yandan yeni uygulamaların bir diğer ayağı olan Alo 193 Sigorta Hasar, İhbar ve Şikâyet Hattı, kısa adıyla Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), 1 Eylül itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

İlk etapta merkez, trafik sigortası ve kasko poliçelerine ilişkin hasar ihbarı, yönlendirme ve şikâyet süreçlerini yürütecek.