Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü iş birliği; başsavcılıklarımız ile kahraman polis teşkilatımızın güçlü koordinasyonuyla suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz" dedi.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldığını belirtti.

Gürlek, "Soruşturma kapsamında, ülkemize girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu, Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edilmiştir. 90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde 72 şüpheli yakalanmıştır.

7 şirkete el konularak kayyum atanmış; bin 45 gayrimenkule, Bodrum’daki bir otele, 15 motorlu araca, 1 yata ve 10 banka hesabına el konulmuştur. Bu yöntemle vatandaşlık kazandığı anlaşılan kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik olarak da çalışmalar başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile sahadaki operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile görev alan tüm kamu görevlini tebrik ederek, "Devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır" dedi.