Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların 2014 yılından bu yana elektronik ortamda şeffaf, güvenli ve rekabetçi şekilde satıldığı belirtildi. 2026 yılının ilk altı ayında e-ihale sistemi üzerinden 6 bin 826 ihale gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu satışlardan 2,7 milyar TL'nin üzerinde gelir elde edildi.

Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artmıştır. Mart 2021'de yenilenen altyapısıyla hizmet veren sistem bugün 1,4 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcıya ulaşırken, vatandaşlar e-Devlet Kapısı, mobil uygulamalar ve 'www.eihale.gov.tr' üzerinden sisteme kolaylıkla erişebiliyor. 'www.eihale.gov.tr' adresi üzerinden yürütülen e-ihale uygulaması sayesinde gerçek ve tüzel kişiler sisteme tamamen elektronik ortamda üye olabilmekte, coğrafi kısıtlardan bağımsız olarak ihalelere katılabilmekte ve tüm ödeme işlemlerini çevrim içi gerçekleştirebilmektedir.

E-ihale sistemi aracılığıyla; ticari ve binek araçlar, tekstil ve ayakkabı, çanta, kuyumculuk ürünleri, elektronik ürünler, mutfak eşyaları, mobilya, gıda ve kozmetik başta olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazesi piyasa değerinde satışa sunularak ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır" denildi.

İHALEYE KATILIM ÜCRETSİZ

Satışa sunulan ürünlerin, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı açısından titizlikle değerlendirildiği vurgulanarak, "Gerekli görülen durumlarda ilgili kamu kurumlarının görüşü alınarak analiz ve uygunluk testleri yaptırılmaktadır. Gıda ürünlerine ait uygunluk raporları da e-ihale sistemi üzerinden isteklilerin erişimine sunularak süreçte şeffaflık sağlanmaktadır. Vatandaşlar sisteme; 'www.eihale.gov.tr' internet adresi, IOS ve Android mobil uygulamaları, e-Devlet Kapısı üzerinden kolaylıkla erişim sağlayabilmektedir.

18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler ile Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişiler ücretsiz olarak sisteme üye olup ihalelere katılabilmektedir. Satışa sunulan eşya ve araçların satışa esas bedeli gümrüklenmiş değer esas alınarak belirlenmektedir.

İhale ilanları 3 iş gününde yayımlanmaktadır. Ayrıca; teklifler, ilan süresinin ardından 3 iş günü boyunca elektronik ortamda alınmaktadır. Katılımcılar verdikleri teklifleri eş zamanlı takip edebilmektedir. Satışa sunulan ürünler yerinde incelenebilmektedir. Şeffaflığın artırılması amacıyla; eşyalara ait detaylı fotoğraf ve açıklamalar, araçlara ait fotoğraf, video kayıtları ve bağımsız ekspertiz raporları, sistem üzerinden erişime sunulmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İHALE TEKLİF SÜRECİ

Açıklamada ihale teklif sürecine ilişkin de şu bilgilere yer verildi:

“Araçlarda başlangıç fiyatı satışa esas bedelin yüzde 75'i, eşyalarda başlangıç fiyatı satışa esas bedelin yüzde 50'si olarak belirlenmektedir. Teklif verebilmek için ihaleye esas bedelin yüzde 10'u kadar teminat yatırılması zorunludur. İhalelerde en yüksek teklifi veren istekli, gerekli şartları sağlaması halinde ihaleyi kazanmaktadır. İhale sonunda; en yüksek teklifi veren istekli ihaleyi kazanmaktadır. Teklifin satışa esas bedelin en az yüzde 75'ine ulaşması halinde satış doğrudan sonuçlandırılmaktadır.

Bu seviyenin altında kalan teklifler ise işletme müdürlüğü tarafından değerlendirilerek satışın onaylanmasına veya ihalenin yeniden açılmasına karar verilebilmektedir. İhaleyi kazanan kişi; ihale bedelini 7 gün içinde ödemek, satın aldığı ürünü 10 gün içinde teslim almakla yükümlüdür. Kazananın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ihale ikinci en yüksek teklif sahibine geçebilmekte; teminat iade edilmemekte ve tekrarı halinde ilgili kişilere idari yaptırım uygulanarak belirli sürelerle ihalelere katılımları engellenmektedir.

Tarafsızlığın korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı personeli ile birinci derece yakınları e-ihalelere katılamamaktadır. Ticaret Bakanlığı, dijitalleşme odaklı uygulamalarıyla kamu kaynaklarının etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesini, tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların ekonomiye yeniden kazandırılmasını ve satış süreçlerinin şeffaf, güvenli ve rekabetçi bir anlayışla yürütülmesini kararlılıkla sürdürmektedir.”