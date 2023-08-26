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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun üçüncü haftasında Karadeniz derbisi yaşandı.

Nenad Bjelica'nın ekibi Trabzonspor ile İlhan Palut yönetimindeki Rizespor, hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele konuk ekip Rizespor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Rizespor, ilk yarıyı 2 farkla önde bitirdi

Maçın ilk golü 20. dakikada Rizespor'un savunma oyuncusu Mocsi'den geldi. 43'te Benhur Keser, Rizespor adına farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor, 2 gol bulmasına rağmen kazanamadı

İkinci yarının 58. dakikasında Bakasetas, penaltıdan farkı 1'e indirdi. 66. dakikada yeniden sahneye çıkan Benhur Keser, yeşil-mavili ekibi rahatlattı.

83'te Enis Destan'ın kaydettiği gol Trabzonspor'u umutlandırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rizespor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Trabzonspor, 3 puanda kaldı

Bu sonuçla İlhan Palut'un takımı puanını 4 yaptı. Bordo-mavililer ise 3 puanda kaldı.

Trabzonspor bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olurken, Rizespor ise Fatih Karagümrük ile evinde oynayacak.

Trabzonspor'u deplasmanda 2006 yılından bu yana ilk kez yenen Rizespor ayrıca lig tarihinde ilk kez Trabzon'da 3 gol buldu. ensonhaber