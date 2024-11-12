Türkiye, bir yandan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle evlerini kaybeden depremzedeleri konut sahibi yaparken bir yandan da diğer projelerini hayata geçiriyor.

Bir önceki döneminde Türkiye'de TOKİ eliyle 2019-2023 döneminde 200 bin 68 konutu tamamlayan, deprem bölgesini ayağa kaldıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni görev dönemine de hızlı başladı.

130 bin deprem konutu depremzedelere dağıtılırken 2025 yılını işaret eden Kurum, yeni bir sosyal konut projesinin müjdesini verdi.

MURAT KURUM'DAN KONUT MÜJDESİ

Bu kapsamda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine katılan Kurum, "2025 yılı sonu itibarıyla 81 ilimizi kapsayan yeni bir sosyal konut projesini daha başlatacağız. Bu 81 ilimizde olacak.

Özellikle deprem bölgesindeki kiracı vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu bu.

Burada ev sahibi olmayan, gerçekten ev alma noktasında sorun yaşayan, gelir seviyesi düşük vatandaşlarımıza bu proje kapsamında yeni sosyal konut projelerini, daha önce yaptığımız 1 milyon 462 bin sosyal konut gibi yapmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kurum'un bu müjdesinden sonra TOKİ'den ihale açıklaması geldi.

250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.

İHALELER BAŞLADI

Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyükşehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak.

Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesi'nde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.

İŞTE 81 İLDE İHALEYE ÇIKACAK KONUT SAYILARI:

İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416;

Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646;

İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.

Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799;

Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682;

Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339;

Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305;

Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300;

Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349;

Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394;

Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711;

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300;

Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334;

Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe ilçelerinde 1476;

Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40;

Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915;

Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3;

Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bin 678;

Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318;

Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989; Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1.900.