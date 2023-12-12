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Wanhaber / Ramazan Çetin

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde satacağı konut için yarın açık artırma yapacak.

Açık artırma yöntemi ile satılacak olan konutlar için, yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade imkanı sunulacak.

Konut almak isteyenler, internet üzerinden de teklif verebilecek.

Van ile birlikte Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Yozgat ve Zonguldak'ta konut satacak olan TOKİ, açık artırma ile yarın bu satışları gerçekleştirecek.

Satılacak olan konutlar için 13 Aralık 2023 tarihinde saat 10.30’da yapılacak olan açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Açık artırmalar için "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgiye www.toki.gov.tr internet adresinden ulaşılabileceği belirtilirken, TOKİ sonraki gün de bir çok ilde iş yeri satışı da gerçekleştirecek.