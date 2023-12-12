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TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında, Saadet Partili Hasan Bitmez partisi adına söz aldı. Bitmez, kürsüde konuşmasını yaptığı sırada, Genel Kurul'da sözlü sataşmalar yaşandı. Genel Kurul'u selamlayarak konuşmasını bitiren Bitmez, kürsüden ayrılacağı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Milletvekilleri, Bitmez'in yardımına koştu.

İLK MÜDAHALE TURHAN ÇÖMEZ'DEN

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Hasan Bitmez'e ilk müdahalede bulundu. Ardından Meclis doktorları, Genel Kurul salonuna girerek, Bitmez'e müdahale etti. Bitmez'e, bir süre kalp masajı yapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bitmez, Meclis'teki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Bitmez'in refakatçisi olarak hastaneye gitti. Hasan Bitmez'in şeker ve kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi.

"10 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI"

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Konuşmasının sonuna geldiğinde kürsüden ayrılırken bir anda baygınlık geçirdi ve yere yığıldı. Sırtını merdivene çarptı. Doktor olan vekiller müdahale için yanına geldiler.

Genel kurulda ilk müdahale başladı. Bitmez'e kalp masajı yapıldı. 10 dakikalık kalp masajının ardından sedye ile hastaneye götürüldü. Genel kurul salonundan çıkarılırken de doktor vekillerin kalp masajı eşliğinden çıkarıldı."

"ŞU ANDA ANJİYOYA ALINDI"

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve çok sayıda milletvekili Bitmez’in durumunu öğrenmek üzere hastaneye gitti. Meclis Balkanvekili Karaca, “Sayın Vekilin şu anda anjiyoya alındığı bilgisi geldi” dedi. Meclis Genel Kurulu ise çalışmalarına bir süre ara verdi.

"DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacı Murat Uzgur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Hasan Bitmez Bey’in durumu ciddiyetini koruyor. Bilkent Şehir Hastanesi’nde tıbbi müdahale devam ediyor" dedi.

KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medyadan "TBMM Genel Kurulu’nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." dedi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde anjiyo sonrası yoğun bakıma alındığını bildirdi.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;

"Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

BAKAN TUNÇ: DURUMU KRİTİK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise hastanedeki ziyareti sonrası "Mecliste 20-25 dakika mücadele devam etti, ambulansla şehir hastanesine nakledildi. Şu anda yoğun bir çaba gösteriliyor. Durumu biraz kritik. Doktorların ifadesine göre durumunun biraz kritik olduğuna yönelik bilgiler alıyoruz" açıklamasında bulundu.