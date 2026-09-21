Kadir İnanır'ın 2022 senesinde hazırlattığı vasiyetnamenin detayları gün yüzüne çıktı. Bütün maddi ve manevi mal varlığını partneri Jülide Kural'a devreden İnanır, Kural'ın vefat etmiş olması durumunda ise varlığının İHD, TİHV ve Nesin Vakfı arasında eşit olarak paylaştırılmasını talep etti. Sanatçının avukatı Bişar Abdi Alınak bu belgenin ünlü ismin son iradesi olduğunu vurgularken, usta oyuncunun vasiyetnamesini "Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır" ifadeleriyle sonlandırdığı bildirildi.

Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki vasiyetname davası, tamamlanması gereken usuli işlemler nedeniyle ertelenirken, sanatçının son vasiyetinin içeriği kamuoyuna yansıdı.

İnanır'ın 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini iptal ettiği, 9 Mayıs 2022'de İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği'nde yeni bir vasiyetname düzenlettiği belirtildi.

DOKTOR RAPORU VE İKİ TANIK HUZURUNDA HAZIRLANDI

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre İnanır'ın 2022 tarihli vasiyetnamesi, gerekli sağlık raporunun alınmasının ardından iki tanık huzurunda ve noterlikte hazırlandı.

İnanır ve Jülide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak da vasiyetnamenin hukuki şekil şartlarına uygun şekilde düzenlendiğini belirterek belgenin tüm mirasçıların incelemesine açık olduğunu açıkladı.

TÜM MİRASINI JÜLİDE KURAL'A BIRAKTI

Vasiyetnameye göre Kadir İnanır, sahip olduğu üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, banka ve yatırım hesaplarındaki paralarını ve bunların faizlerini Jülide Kural'a bıraktı.

Sanatçının koleksiyonları, sanat eserleri, maddi ve manevi değeri bulunan eşyaları, alacakları ve tüm telif hakları da Kural'a bırakılan mirasın içerisinde yer aldı.

BELGESEL VE ADINA KURULACAK MERKEZLERİN HAKLARI DA KURAL'A

İnanır'ın vasiyetinde yalnızca mevcut mal varlığına ilişkin kararlar bulunmuyor. Usta sanatçı, hayatının belgeselinin yapılması ile kendi adına kurulabilecek dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin izin ve telif haklarını da Jülide Kural'a bıraktı.

KURAL HAYATTA OLMAZSA MİRAS 3 KURUMA

Vasiyetnamenin dikkat çeken maddelerinden biri de Jülide Kural'ın mirasın açıldığı tarihte hayatta olmaması ihtimaline ilişkin oldu.

İnanır, böyle bir durumda tüm mirasının İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Nesin Vakfı'na eşit şekilde dağıtılmasını istedi.

İnanır'ın vasiyetini, "Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır" sözleriyle tamamladığı aktarıldı.

GERÇEĞE AYKIRI HABERLERE SUÇ DUYURUSU

Avukat Bişar Abdi Alınak, İnanır'ın vefatından sonra vasiyetname hakkında gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını belirterek hukuki girişimde bulunacaklarını açıkladı.

Alınak, Kadir İnanır'ın iradesinin yerine getirilmesi için hukuki süreci takip edeceklerini, Jülide Kural'ın beyanlarına dayanmayan ve gerçeğe aykırı olduğu belirtilen yayınlar hakkında savcılığa başvuracaklarını bildirdi.