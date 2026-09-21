Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve gümrük işlemlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştiren dış ticaret erbabının haklarının gözetilmesi amacıyla geçmiş dönemlere ilişkin gümrük ve dış ticaret işlemleri denetiminin etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kontrol çalışmaları sonucunda, 2026 yılının ilk 8 ayında toplam 10,1 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği vurgulanarak, "18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki kontrol şubeleri tarafından gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri kapsamında; 717 ikincil kontrol raporu kapsamında 142 bin 768 gümrük beyannamesi ikinci kez incelendi.

3 bin 606 firma tarafından tescil edilen ve usulsüzlük tespit edilen 23 bin 132 gümrük beyannamesine 8,3 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış sağlandı" denildi.

'1,8 MİLYAR TL EK TAHAKKUK VE CEZA KARARI DÜZENLENDİ'

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünce kullanılan ileri veri analitiği tekniklerinden faydalanılarak belirlenen riskli firmalar üzerinde Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen Sonradan Kontrol Firma Denetimleri kapsamında ise 160 firmanın denetlendiği kaydedilerek, "Söz konusu denetimler sonucunda toplam 1,8 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış sağlandı.

Böylece, 2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri ile sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda toplam 10,1 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş oldu. Söz konusu tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdi. Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, vergi kayıp ve kaçağını önlemek ve kurallara uygun faaliyet gösteren firmaların haklarını korumak amacıyla geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik kontrollerini etkin şekilde yürütmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.