TOKİ, aralarında Van’ın da olduğu 27 ilde arsa satışı gerçekleştirecek. Van’da satışı yapılacak arsalar Edremit ilçesinde bulunuyor.

Alıcılar, konut ve ticari alana ait arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

HANGİ İLLERDE SATIŞ YAPILACAK?

Muhtelif arsalar; Van, İstanbul, Balıkesir, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Giresun, İzmir, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Aydın, Antalya, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Mardin, Ankara, Niğde, Aksaray ve Eskişehir illerinde açık artırma ile satılacak.

Açık artırmalar, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve Konferans salonu (Çankaya) ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda (Küçükçekmece) yapılacak.

Ayrıca www.emlakmuzayede.com.tr internet adresi üzerinden tüm detaylara ulaşılabilir ve bu adres üzerinden de teklif verilebilecek.