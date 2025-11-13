Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım'da başladı. Sistemde yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli başvuru uygulaması hayata geçirildi.

Buna göre;

12 Kasım: Son hanesi "4" olanlar

13 Kasım: Son hanesi "6" olanlar

14 Kasım: Son hanesi "8" olanlar başvuruda bulunabiliyor.

15 Kasım'dan itibaren ise başvurular tüm vatandaşlara açık hale gelecek.

KURA ÇEKİMLERİ 29 ARALIK'TA BAŞLIYOR

81 ilde hayata geçirilecek proje kapsamında kura takvimi de açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden eş zamanlı olarak duyurulacak.

BAŞVURU SÜRECİ 19 ARALIK'TA SONA ERECEK

Projeye başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak. TOKİ yetkilileri, sürecin tamamen şeffaf şekilde yürütüleceğini ve hak sahiplerinin kurayla belirleneceğini ifade etti.

TESLİMLER 2027'DE BAŞLAYACAK

Kura sonrası hak sahipliği kazanan vatandaşlara konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Teslimatlar, inşaat süreçlerine göre etap etap gerçekleştirilecek. TOKİ, projenin amacı doğrultusunda dar gelirli vatandaşların uygun koşullarla konut sahibi olmasını hedeflediğini açıkladı.