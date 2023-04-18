Yerli otomobiline kavuşmak için gün sayan talihlilere müjde...

Milli gurur Togg'un, teslimat noktalarından ilki hizmete girdi.

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, kullanıcılara daha hızlı, etkin, kesintisiz ve verimli bir deneyim yaşatmak hedefiyle İstanbul, İzmir ve Adana’da peş peşe yeni deneyim merkezleri açtı.

İlk mağaza açıldı

Merkezlerin sayısını artıran Togg, İstanbul Zorlu Center ve Ankara Söğütözü’nde açtığı kapsamlı deneyim merkezlerine yenilerini ekledi.

Togg; İzmir Agora AVM, M1 Adana AVM ve İstanbul Zeytinburnu’ndaki Yedi Mavi AVM’de yeni deneyim merkezlerini hizmete soktu.

Ekip, hummalı bir çalışma yürütüyordu

Merkezde geçtiğimiz haftadan itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyordu.

Bir an önce Togg’u sahiplerine kavuşturmaya çalışan ekip, hummalı bir çalışma yürüttü.

Çalışmaların sonucunda Zeytinburnu’nda devasa deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı.

Deneyim merkezlerinde meraklıları neler bekliyor?

Kullanıcılar deneyim merkezlerinde, Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X’i detaylı bir biçimde inceleyebiliyor, kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan Trugo’yu deneyimleyebiliyor ve dijital platform Trumore için oluşturulan alanlarda Togg dünyasını yakından tanıyabiliyor.

Togg, Türkiye’nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürecek.

Yerli ve milli aracı deneyimlemek ve teslim almak isteyenler için belirlenen noktalar ise şöyle:

Deneyim merkezleri

İstanbul: Mall of İstanbul (Başakşehir)

İzmir: Agora Alışveriş Merkezi (Balçova)

Bursa: Togg Gemlik Tesisi

Adana: M1 Alışveriş Merkezi (Seyhan)

Ankara: Panora Alışveriş Merkezi (Çankaya)

Togg mobil deneyim merkezleri

Antalya

Bursa: Togg Gemlik Tesisi

İstanbul: Ümraniye

Kayseri: Kocasinan

Samsun: İlkadım

Togg Servis Noktaları

Adana: Yüreğir

Ankara: Çankaya

Ankara: Etimesgut

Antalya: Kepez

Antalya: Muratpaşa

Balıkesir: Bandırma

Bursa: Togg Gemlik Tesisi, Nilüfer

Çorum

Diyarbakır: Bağlar

Erzurum

Eskişehir: Odunpazarı

Gaziantep: Şehitkamil

İstanbul: Avcılar, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir: Bornova, Çiğli

Kayseri

Kocaeli: Gebze

Samsun

Şanlıurfa: Haliliye

Trabzon: Ortahisar

Togg teslimat noktaları

Adana: Yüreğir

Ankara: Çankaya

Antalya: Kepez

Bursa: Togg Gemlik Tesisi

Diyarbakır: Bağlar

Erzurum

İstanbul: Zeytinburnu

İzmir: Bornova

Kayseri

Samsun

Ensonhaber