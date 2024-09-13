Bir dizi programa katılmak için Van’a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu havalimanında karşılandıktan sonra ilk ziyareti Van Valiliğine gerçekleştirdi.

Burada Valilik şeref defterini imzalayan Başkan Hisarcıklıoğlu, ardından Van Valisi Ozan Balcı ile beraber Valilik makamına geçti. Valilikteki görüşmeden sonra hatıra fotoğrafının çekilmesiyle beraber Hisarcıklıoğlu, 2.si düzenlenen Van Gurme ve Gastronomi Fuar alanına doğru hareket etti.

Başkan Hisarcıklıoğlu’nun, fuarı gezdikten sonra Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda (VANTSO) düzenlenecek olan “İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni”, Bölge Oda/ Borsa girişimci kurulu başkanları toplantısı ve son olarak Van Ticaret Borsasını ziyaret etmesi bekleniyor. Hisarcıklıoğlu, günün sonunda havalimanından uğurlanacak.