İştirak şirketi AJet ile birlikte geçen yıl 1 milyon 775 bin yolcuyu Kıbrıs'a taşıyan Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılı sonuna kadar 2,1 milyon yolcuyu Kıbrıs'a ulaştırmayı planlıyor.

KKTC'nin turizminin geliştirilmesine büyük önem atfeden ve bu yönde çalışmalar yapan bayrak taşıyıcı havayolu, kültür turları kapsamında kullanılabilmesi amacıyla çalışmakta olduğu acentelere yıl süresince avantajlı uçak biletleri sağlıyor.

Türkiye ile KKTC arasındaki kültür turizmi odaklı seyahatlerin artırılması ve tüm dünyadan bölgeye gelme potansiyeli olan seyahat severlerin ilgisinin çekilebilmesi amaçlarıyla 2024 yılı itibarıyla kültür turu paketlerini uygulamaya alan milli havayolu, geçtiğimiz yıl kültür turu projesi kapsamında 4.000 yolcu taşımış olup 2025 yılında bu sayıyı 10.000 yolcuya çıkarmayı hedefliyor.

KKTC'nin turizmini geliştirmeye yönelik 'Ada Kıbrıs' projesini destekleyen THY bu kapsamda KKTC ile İstanbul ve Londra arasında seyahat eden yolcular için özel ücretler sunarak Ajet tarafından icra edilen günde 2 sefer düzenliyor.

THY, İstanbul ve Antalya Havalimanlarından, AJet ise Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Mersin Çukurova Havalimanlarından Ercan Havalimanı'na düzenlediği uçuşlarla Kıbrıs'a yolcu taşıyor.

KIBRIS'TA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Akdeniz’in incisi Kıbrıs, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Adanın her köşesi, geçmişten günümüze uzanan eşsiz bir hikaye sunuyor. Antik kalıntılar, görkemli kaleler ve benzersiz manastırlarla dolu bu ada, tarihseverleri büyülüyor.

KKTC'de görülmesi gereken yerlerden bazıları şöyle:

Girne Kalesi

Bellapais Manastırı

Salamis Antik Kenti

Othello Kalesi

Barbarlık Müzesi

Venedik Sütunu

Saint Sophia Katedrali (Selimiye Camii)

Lala Mustafa Paşa Camii (St. Nicholas Katedrali)

Karpaz Yarımadası

İkon Müzesi (Arkhangelos Mikhael Kilisesi)

Maraş Mahallesi (Kapalı Maraş)