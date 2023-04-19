Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranıyordu.

Özer, kaçtığı Arnavutluk’ta ağustos ayında yakalandı.

'Beni Türkiye'ye iade etmeyin'

Ve vurguncu Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili yargı süreci sona erdi.

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, temyiz mahkemesinin Türkiye’ye iade edilme kararına itiraz eden Özer’in talebini karara bağladı.

Yarın geliyor

Mahkemenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebinin reddedildiği duyuruldu.

Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.

Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi’nden 15 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Özer'in iade kararının bozulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurduğu duyurulmuştu.

Özer'in "suç örgütü kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları nedeniyle Türkiye’ye iade edilmesi istenmişti..

Ensonhaber