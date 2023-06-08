por Toto Süper Lig'in 38. ve son haftası tamamlanırken Ümraniyespor'un ardından ligden düşen ikinci takım Giresunspor oldu.

Yaşanan deprem felaketinden sonra ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK ve Hatayspor gelecek sezon Süper Lig'de devam edecek ve ligde 20 takım olacak.

Giresunspor ve Ümraniyespor'dan başvuru

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Giresunspor ve Ümraniyespor, yaşanan deprem felaketinden ligin de etkilendiğini gerekçe göstererek, küme düşmenin kaldırılması için Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacak.

Kulüpler Birliği toplantısı ertelendi

Bugün öğle saatlerinde yapılması planlanan Kulüpler Birliği toplantısı pazartesi gününe ertelendi. Kulüpler Birliği toplantısına TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de katılacak.

Kulüpler Birliği'nin gündem maddeleri

Pazartesi günü yapılacak olan toplantıda, TFF başkanlık seçimi, yabancı kuralı, hakem kararları, yayıncı kuruluş ücreti ve küme düşmenin kaldırması talebinin konuşulması bekleniyor.

Haber7