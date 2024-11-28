Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan devam ediyor. Zorlu maçlara sahne olan grupta birçok takım zirve için ter dökerken, alt sıralarda da kıyasıya bir mücadele söz konusu.

Heyecanlı maçların oynandığı grupta 14. Hafta maçları arasında TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan maç da belli oldu. Kırmızı Grup’ta 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar arasında olan Motolux 68 Aksarayspor - Diyarbekir Spor A.Ş. maçı TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Bu maç saat 14.00’te başlayacak.

Nesine 2. ve 3. Lig’de TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan maçların programı şu şekilde;

30 KASIM 2024 CUMARTESİ

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 1461 Trabzon FK-Sarıyer

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Motolux 68 Aksarayspor - Diyarbekir Spor A.Ş.

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00 Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü - Kırıkkale FK Spor Kulübü

01 ARALIK 2024 PAZAR

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Kemerkent Bulvarspor - Kuşadasıspor

Nesine 3. Lig 2. Grup

14.00 Uşak Spor A.Ş. - Amasyaspor Futbol Kulübü

Nesine 3. Lig 3. Grup

14.00 Aliağa Futbol A.Ş. - Bayburt Özel İdare Spor