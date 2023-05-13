Wanhaber - Özel

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son iki haftaya girildi. Grupta 37. hafta maçları, seçimlerden dolayı salı günü oynanacak.

Kırmızı Grup’ta 5. sırada bulunan temsilcimiz Bitexen Van Spor FK, AFC Kablo Kanalları Uşak Spor A.Ş. ile deplasmanda karşılaşacak.

Salı günü Uşak 1 Eylül Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.

Bu maç öncesi Bitexen Van Spor FK 68 puanla 5. sırada bulunurken, AFC Kablo Kanalları Uşak Spor A.Ş. ise 33 puanla 16. sırada yer alıyor.

Kırmızı Grup’ta diğer maçlar ise; Pazarspor – Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. (Adıyamanspor’un ligden çekilmesinden dolayı müsabaka oynanmayacak), Sarıyer – Diyarbekir Spor A.Ş. (Diyarbekir Spor A.Ş.’nin ligden çekilmesinden dolayı müsabaka oynanmayacak), Serik Belediyesppor – Teco Karacabey Belediye Spor A.Ş., Kırşehir Futbol Kulübü – Etimesgut Belediyespor, Bucaspor 1928 – İskenderunspor A.Ş. ve Kocaelispor – GMG Kastamonuspor arasında oynanacak.

Ramazan Çetin