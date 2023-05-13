Tüm Türkiye’de olduğu gibi yarın Van’da da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu, dün itibariyle sandık başkanı ve görevlilerine oy kullanımı ve güvenliğiyle ilgili bir günlük eğitim verdi.

Eğitimin ardından görevliler, oy kullanılacak okullara giderek burada seçim kabini ve sandıklarını kurmaya başladı. 16 partinin kendi parti ve logosuyla seçime gireceği Van’da 706 bin 445 seçmen oy kullanacak.

Toplam 2 bin 294 sandığın kurulacağı Van’daki hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin en kısa seçim oy pusulası Van için basımı yapılırken Van'da 90 bin yeni seçmen ilk kez sandık başına giderek oy kullanacak.İHA