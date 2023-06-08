Wanhaber – Özel

TFF 2. Lig Play-Off 3. Turunda ilk maçlar bugün oynandı.

Günün ilk maçı saat 17.00’de İstanbul Pendik Stadı’nda İskenderunspor A.Ş. ile Bucaspor 1928 arasında oynandı. Maçı konuk ekip Bucaspor 1928, 3 – 1 kazanarak, rövanş maçı için büyük bir avantaj elde etti.

Bucaspor 1928’in golleri 21. Dakikada Erhan Çelenk, 82. Dakikada penaltıdan Mehmet Fuat Gölbaşı ve 86. Dakikada Ahmet Aslan’dan gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü ise 45. Dakikada penaltıdan Nadir Çiftçi kaydetti.

Maçın rövanşı, 11 Haziran’da oynanacak.

2. Lig Play – Off 3. Turunda günün diğer maçında ise Anagold 24Erzincanspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Erzincan 13 Şubat Stadı’nda oynanan maç saat 20.00’de başladı.

Müsabakayı deplasman takımı Şanlıurfaspor 3 – 2 kazanarak rövanş maçı için avantajı cebine koydu.

Konuk ekip 18. Dakikada, Mete Sevinç’in kendi kalesine attığı golle deplasmanda 1 – 0 öne geçti. Şanlıurfaspor’un diğer gollerini ise 50. Dakikada Kemal Rüzgar ve 58. Dakikada Alpay Koçaklı kaydetti.

Ev sahibi Anagold 24Erzincanspor ise 48. Dakikada Ömer Esenkaya ve 60. Dakikada Yasin Dülger ile fileleri havalandırdı.

Şanlıurfaspor, rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde ederken, her iki ekip 11 Haziran tarihinde yeniden karşı karşıya gelecek.

Mehmet Salih Giyci