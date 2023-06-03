Wanhaber – Özel

TFF 2. Lig’de play-off heyecanı 2. Tur rövanş maçları ile sürecek. Van Spor FK’nin elendiği play-off’larda bugün 4 takım karşı karşıya gelecek ve 3. Tur biletini kapmak için ter dökecek.

İSKENDERUNSPOR A.Ş. – 1461 TRABZON FK

Play-off’lara, Van Spor’un da mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grup’tan katılan İskenderunspor A.Ş. ile Van Spor’u saf dışı bırakan 1461 Trabzon FK, 2. Tur rövanş maçında bugün karşı karşıya gelecek.

2. tur ilk maçında Trabzon’da oynanan maçta rakibini 3 – 1 mağlup etmeyi başararak önemli bir avantaj yakalayan İskenderunspor A.Ş. rövanş maçında sürpriz yaşamak istemiyor.

İstanbul Pendik Stadı’nda rakibini konuk edecek olan İskenderunspor A.Ş., rakibini yenerek 3. Tura yükselmeyi amaçlarken, 1461 Trabzon FK ise tüm kozlarını kullanarak zoru başarmak istiyor.

İskenderunspor A.Ş. – 1461 Trabzon FK arasında bugün oynanacak olan play-off 2. Tur rövanş maçı saat 17.00’de başlayacak.

Müsabaka sonunda gülen taraf 3. Tura yükselecek ve Bucaspor 1928’in rakibi olacak.

ESENLER EROKSPOR – ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

2. Lig Beyaz Grup’tan play-off’lara kalan ve 1. Turu geçerek 2. Tura yükselen Esenler Erokspor ile Anagold 24Erzincanspor da bugün karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşacak.

Play-off 2. Tur ilk maçında Anagold 24Erzincanspor kendi sahasında Esenler Erokspor’u 2 – 1 mağlup ederek avantaj sahibi olmuştu.

Rövanş maçı bugün İstanbul Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak ve mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Tur atlayan takım play-off 3. Turuna yükselecek ve bu turda Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek.

Umut Tarhan