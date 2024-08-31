Kredi kartı kullanımını azaltmak için devreye giren taksit sınırlandırması vatandaşın harcama yapmasını engellemeye devam ediyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi ile beraber birçok sektörde durgunluk hakimken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düğün sektöründe yaşanan durgunluğa dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı.

EVLENME ORANLARI DÜŞTÜ

Ekonomik koşulların zorlaşması nedeniyle gençlerin evlilik kararı almasının daha da zorlaştığını aktaran Palandöken, "Düğün organizasyonları, gelinlik ve damatlık ücretleri, takı maliyetleri, düğün salonu fiyatları gibi evlilik sürecindeki masraflar da büyük bir artış gösterdi" cümlelerini kurdu.

Alışverişte taksit seçeneğinin daraltılmasının da sektörde derin bir yara açtığını ifade eden Palandöken, 2023 yılında 600 bin civarında çiftin evlenmesi beklenirken bu oranın yüzde 15'e yakın bir azalma ile 500 binlere kadar düştüğünü söyledi.

TALEPTE BULUNDU

Palandöken, "Düğün sektörü 230 kalemi ilgilendiren bir sektör. Netice itibari ile bunların hepsinde duraklama var ve ekonomiye büyük bir kayıp oluyor. Bizim talebimiz kredi kartlarındaki taksit tutarı biraz esnetilmeli. Bu sorun bir an önce gözden geçirilmeli” ifadelerini kullandı.

Evlilik sektörünün tüm alanları desteklediğini aktaran Palandöken, birçok sektörün zarar gördüğünü aktararak şu cümleleri kurdu:

"Ancak maliyetlerin artması ve evliliklerin azalması bu döngüyü kırıyor. Bu durum iş hacminin düşmesine ve ekonomide ciddi bir daralmaya yol açıyor. İş hacmi düştükçe bu sektörlerdeki istihdam da olumsuz etkileniyor, işsizlik artıyor ve sonuç olarak ekonomi çıkmaza giriyor"

KREDİ KARTINA TAKSİT İHTİYACI

Kredi kartındaki taksit kısıtlaması kalktığı takdirde çiftlerin ev kurmadaki yükünün biraz olsun azalacağını aktaran Palandöken, sözlerini şu cümlelerle noktaladı:

“Ev kurma aşamasında olan genç çiftler bu süreçte en çok krediye ve kredi kartı ile taksitli alışverişe ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü ev kurmak, düğün organize etmek, yeni bir hayat düzeni kurmak gibi süreçler büyük maliyetler gerektiriyor. Bu süreçte özellikle beyaz eşya ve mobilya gibi ev kurmanın temel ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan alışverişlerde kredi kartı ve krediye olan ihtiyaç oldukça fazla.

Ancak bu tür alışverişlerde kredi kartına taksit imkânının kaldırılması çiftler için bu süreci daha da zor hale getiriyor. Bu sebeple kredi kartına konulan taksit sınırlandırılması ivedilikle kaldırılmalı. Bu sadece evlenmek üzere olan çiftler için değil, tüm vatandaşlar için de olumlu bir etki oluşturur. Kredi kartına konulan taksit sınırlarının kaldırılması ekonomiye hareket kazandırır, piyasaları canlandırır ve işsizliğin azalması ile birlikte istihdamın artmasıyla devletin vergi SGK gelirleri artar."