Siirt'e özgü tescilli Pervari balı, marka değerinin korunması için izole bölgelerde üretiliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 21 yıl önce coğrafi işaret belgesi ile tescillenen Pervari balı, ilçede kayıtlı 739 arıcı tarafından 100 bin 500 kovanda üretiliyor.

Sahte bala karşı mücadele başlatan Pervari Kaymakamlığı, Herekol Dağı eteklerindeki 2047 rakımlı Çemikari Yaylası başta olmak üzere zengin floraya sahip bölgedeki yüksek rakımlı yaylalarda üretilen Pervari balının marka değerinin korunması için bu yıl izole bölgeler belirledi.

Bu alanlarda Pervari Tarımsal Kalkınma Kooperatifine üye arıcılar tarafından 1300 kovanda üretilen balın prolin değeri, 1332-1545 arasında ölçüldü.

"Devletimiz her zaman üreticimizin yanında"

Kaymakam Ahmet Gülderen, AA muhabirine, arıcılıkla ilgili atılan önemli adımların ve yapılan titiz çalışmaların Pervari balının kalitesi bakımından büyük değer kazanmasını ve tescillenmesini sağladığını söyledi.

Pervari balının sadece Türkiye'nin değil dünyanın en değerli ballarından biri olduğuna dikkati çeken Gülderen, "İlçemizde 100 bin 500 kovanda yıllık 1650 ton bal üretimi yapılıyor. Bu ballar piyasaya pazarlamacılar ve toptancılar tarafından sunuluyor. Üreticilerimize Kaymakamlığımız tarafından gerekli destekler veriliyor. Devletimiz her zaman üreticimizin yanında." dedi.

Gülderen, bu balın korunması amacıyla "Pervari" adıyla piyasada satışa sunulan fakat ilçeyle hiçbir ilgisi olmayan sahte bala karşı mücadele başlattıklarını belirterek, sahte bala karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Tescilli balın marka değerinin korunması için üreticilerle yeni adımlar atacaklarını ifade eden Gülderen, doğası, bitki örtüsü ve coğrafi koşullarıyla bal üretimi için elverişli olan Pervari'de üretilen tescilli balı herkese tavsiye ettiklerini söyledi.

"1332 ile 1545 prolin değeri elde ettik, gerçekten müthiş bir değer"

Kooperatif Başkanı Erkan Bilen de tescilli balın Türkiye ve dünyanın her yerinden talep görmesi nedeniyle kalitesini her geçen gün artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda oluşturulan izole bölgede 1300 kovanda üretim yapıldığını anlatan Bilen, burada üretilen baldan alınan numunelerin analiz edilmek üzere Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezine gönderildiğini belirtti.

Bilen, analiz sonuçlarının açıklandığını dile getirerek, "1332-1545 arasında prolin değeri elde ettik, gerçekten müthiş bir değer. Bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek değer." ifadelerini kullandı.

Kooperatifin kurulma amacının ilçedeki arıcılar için izole bölge oluşturup sadece buralarda kara kovan denilen sepetlerde organik bal üretimi yapmak olduğunu anlatan Bilen, "İlk izole bölgemizde üretilen balı şifa niyetine tüm Türkiye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Pervari balı gerçekten dünyada eşi benzeri bulunmayan bir bal. Elimize ulaşan bu analiz sonuçları ile dünyada eşi benzeri olmayan bir bal olduğunu kanıtlamış durumda." diye konuştu.

"Pervari'de üretilmeyen bir balı Pervari balı diye artık hiç kimse satamayacak"

Bilen, Kaymakamlık öncülüğünde başlatılan sahte bal ile mücadelenin sonuçlarının üreticilere olumlu yansıdığını belirtti.

"Pervari" adını kullanan fakat il ve ilçeyle ilgisi bulunmayan şahıs ve firmalara karşı da gerekli uyarıların ve diğer yasal işlemlerin yapıldığını kaydeden Bilen, "İzole bölgede üretilen balın satışını kooperatif bünyesinde yapıyoruz. Burada paketleyip Türkiye'ye ve dünyaya ulaştırıyoruz. Pervari balı Türkiye'nin ilk coğrafi işaretli balı olduğu, Türkiye'de hatta başka ülkelerde bu duyulduğu için Pervari ismini kullanan çok sayıda şahıs ve firma var. Pervari'de üretilmeyen bir balı Pervari balı diye artık hiç kimse satamayacak." ifadelerini kullandı.

"Sahte firmalar 'Pervari balı' adı altında glikoz satıyordu"

Bal üreticilerinden Tarhan Saltık ise 30 yıldır arıcılık yaptığını, organik bal ürettiğini söyledi.

Yüksek rakımlı Çemikari Yaylası'nda zengin florada kaliteli bal üretimi yaptığını belirten Saltık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bal üretimimiz gözetim altında. İzole bölgede bal üretimi yapıyoruz. 'Pervari balı' adı altında bal satan birçok firmalar var. Sağ olsun Kaymakamlığımız bunun önüne geçti. Pervari bölgesine bunun çok katkısı oldu. Bu sezon arıcılarımızın elindeki bal neredeyse bitti, bal kalmadı ellerinde. Daha önce bahara kadar da arıcıların elinde bal kalıyordu. Bu sahte firmalar 'Pervari balı' adı altında glikoz satıyordu."

Saltık, oluşturulacak yeni izole bölgelerde üretilecek tescilli balın kalitesinin her geçen gün daha da artacağını belirtti.