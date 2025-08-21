Baştan sona yenilenecek olan caddeye kaldırım, orta refüj, asfaltlama ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. Kent genelinde yol yenileme çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, kent trafiği rahatlatmak ve alternatif güzergâhları daha konforlu hale getirmek amacıyla başlatmış olduğu yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında bin 400 metre uzunluğundaki Terzioğlu Caddesinde altyapı çalışmaları tamamlanırken, PMT serimine başlandı. PMT seriminin ardından caddeye sıcak asfalt yapılacak.

Caddenin yapılan çalışmalarla çok daha konforlu hale geldiğini belirten mahalle sakinlerinden Cevdet Tuğra "Van gelişmekte olan bir kent. Her geçen gün trafik daha da yoğunlaşarak çekilmez bir hal almaya başladı. Bu şekilde alternatif yolların açılması kentimiz için çok iyi bir karar. Mahallemizde yapılan çalışmaları çok olumlu buluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Yollarının daha önce kötü durumda olduğunu söyleyen Nevzat Demirhan ise "Yolumuz daha önce tek şeritli ve kaldırımı olmadığı için tehlike arz ediyordu. Yapılan çalışmalarla yolumuza artık kaldırımlı ve çift şeritli olacak. Kentimize ve mahallemize hayırlı olsun" dedi.