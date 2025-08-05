Türkiye’de terörsüz bir gelecek hedefiyle başlatılan yeni süreçte önemli bir dönüm noktası olan “Terörsüz Türkiye Komisyonu”, bugün ilk toplantısını gerçekleştiriyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 11.00’de TBMM Tören Salonu’nda toplanacak olan komisyon, çözüm sürecine yönelik çerçeveyi belirleyecek.

Toplantıda TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından, siyasi parti temsilcileri süreçle ilgili görüş ve önerilerini dile getirecek. Bu ilk toplantıda, komisyonun çalışma usul ve esasları ile temel prensipleri de belirlenecek.

KOMİSYONDA VANLI İKİ ÖNEMLİ İSİM

Komisyonda, Van'ı temsilen iki önemli isim dikkat çekiyor:

AK Parti Milletvekili Burhan Kayatürk

Yeni Yol Partisi Milletvekili Mustafa Bilici

Van'ın içinden gelen iki farklı siyasi gelenekten gelen bu milletvekilleri, bölgenin hassasiyetlerini ve çözüm sürecine katkı sağlayacak yerel dinamikleri komisyona taşıma noktasında kilit bir rol üstleniyor. Van, terörden en çok etkilenen şehirlerden biri olması açısından, komisyonda temsilinin güçlenmesiyle birlikte önemli kazanımlar elde edebilir.

GENİŞ KATILIMLI KOMİSYON

Komisyonda, TBMM’de grubu bulunan tüm partilerden milletvekillerinin yanı sıra, bazı küçük partiler ve bağımsız milletvekilleri de yer alıyor. Komisyon üyeleri arasında AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, HÜDA PAR, DSP, DP ve Yeniden Refah Partisi gibi birçok siyasi partinin temsilcileri bulunuyor.

AMAÇ: TOPLUMSAL MUTABAKATLA KALICI BARIŞ

Komisyonun nihai hedefi; terörle mücadelenin ötesinde, toplumsal barış ve kalıcı çözüm için yeni bir anlayış geliştirmek. Bu bağlamda sadece siyasi görüş değil, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlar da masaya yatırılacak. Bölgesel kalkınma, gençlerin topluma entegrasyonu, terörden arındırılmış bir gelecek gibi başlıklar komisyonun uzun vadeli gündeminde yer alacak.