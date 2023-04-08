WanHaber - Mehmet Salih Giyci

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesi Memleket Partisi Van İl Başkanı Haluk Terzioğlu WanHaber'e özel açıklamalarda bulundu.

Genel seçimlerin önemine değinen Terzioğlu, "Çok önemli seçimler olacak. Bu süreç içerisinde seçmenler şapkalarını önlerine bırakıp ona göre sandıklara gidecekler. Herkes oyunu vicdanlı kullanacaktır" ifadelerini kullandı.

Ne cumhur, ne millet tek yol memleket

Millet İttifakı'nın iyi bir muhalefet yapamadığına değinen Terzioğlu, "Millet ittifakı bugüne kadar ne yazıkki iyi bir muhalefet yapamadığından dolayı insanların güvensizliğini kazandı. Biz üçüncü bir yol olarak Memleket Partisi'ni kurduk. Bu sebepten dolayı insanları üçüncü bir yol olarak ne cumhur ne millet tek yol memleket diye çağırıyoruz" diye konuştu.

Memleket Partisi olarak iktidara talibiz

İktidara talip olduklarını belirten Terzioğlu, herhangi bir ittifaka katılmayacaklarını belirterek, "Çözüm üretmeye ve iktidara talip olmaya geldik. Bu sebepten dolayı Memleket Partisi olarak iktidara talibiz. Herhangi bir İttifak'ta yer almayı düşünmüyoruz" ifadelerine yer verdi.

24 saat içerisinde çok şey değişirmiş

Yeniden Refah Partisinin Cumhur İttifakı'na katılmasına şaşıran Terzioğlu, "Yeniden Refah'ın Cumhur ittifakı'na katılacağını tahmin bile etmiyordum. Ama ne yazık ki gittiler. Yani 24 saat içerisinde demekki bir çok şey değişirmiş. Buna da tekrardan şahit olduk"

Muhalefetin kanalında bize söz hakkı vermiyorlar

Memleket Partisi'nin yakladığı yükselişi sosyal medyaya bağlayan Terzioğlu, "Biz bu ivmeyi tamamen sosyal medyada yakaladık. Kendimizi tamamen sosyal medyada anlatabildik. Çok fazla televizyonlarda yer bulamadık. Çok fazla söz hakkı vermediler. Muhalefetin kanalında bize söz hakkı bile vermiyorlar. Bizi sabahtan akşama kadar eleştiriyorlar. Ama aradığımızda bizi kendimizi savunma hakkı bile vermiyorlar" diyerek sözlerine son verdi.