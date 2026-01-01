Zorlu hava şartlarına rağmen gece boyunca sahada görev yapan Kızılay ekipleri, Tendürek yolunda ilerlemekte güçlük çeken tır şoförlerine kumanya, sıcak çay ve çeşitli ikramlarda bulundu. Yoğun kar ve tipi altında gerçekleştirilen çalışmalarda, sürücülerin temel ihtiyaçları karşılanarak moral ve motivasyon desteği sağlandı.

Kızılay Muradiye Şubesi Sorumlusu Selçuk Yay, zorlu kış şartlarında vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan tır şoförlerimize gece boyunca kumanya ve sıcak çay ikramında bulunduk. Kızılay olarak her şartta ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bölgede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle Kızılay ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu ve muhtemel mağduriyetlere karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.