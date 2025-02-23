Bugün saat 16.00 civarında, İstanbul TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde Ankara yönünde ilerleyen 34 LZ 3279 plakalı otomobilin sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle aniden frene bastı.

ARKADAN GELEND 4 ARAÇ BİRBİRİNE ÇARPTI

Bu sırada arkadan gelen 41 AAV 919, 35 CJF 062, 34 HOS 647 ve 34 MMF 519 plakalı 4 araç birbirine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Polis ekipleri olay bölgesinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.