9 Aralık 1997’de seyircilere ilk kez perdelerini açan Van Devlet Tiyatrosu, tiyatro severlerle buluşturdukları oyunlarla her yıl seyirci kapasitesini arttırıyor.

Sahnelenen oyunlarıyla önceki yıl 90 bin seyirci bandını geçen Van Devlet Tiyatrosu, 2025 yılında da bereketli bir sezon geçirmek istiyor.

Önceki yıllarda seyirci kapasitesinin düşük olduğunu ifade eden Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, Vanlıların tiyatroya ilgisinin arttığını söyledi.

Vanlıların tiyatroya olan ilgisinin sevindirdiğini ifade eden Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, “Vanlıların tiyatroya ilgisi günden güne artıyor, oyun sayıları arttıkça insanların tiyatroya olan ilgileri de arttı. Vanlı seyircilerimizle birbirimizi çok iyi anlıyoruz artık, iyi oyun yaptığımızda seyircilerimizin sayısında da artış oluyor. Bu durum bizi daha çok memnun ediyor, yenilikler yaparak, güzel oyunlar ortaya koyarak seyircilerimizi tiyatroya çekmeye devam edeceğiz. Burada ortak bir akıl, ortak bir sevgi, ortak bir enerji oluştu.” diye konuştu.

“KAPASİYETİ AŞTIK”

Erkmen, Van Devlet Tiyatrosu olarak sahne kapasitelerini aştıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

“Van Devlet Tiyatrosu ve Van halkı çok şanslı, birbirlerini gerçek anlamda geliştirebildiler. Kötü oyun yapıldığında bu durum istatistiklere de yansıyor, seyirci yorumları ve geri dönüşlerle de belli oluyor. Kötü oyun yapıldığında seyirci oyuna gelmez, bu durum özeleştiri yapmak için belirli olabiliyor. Hiçbir oyuncu boş salona oyun vermek istemez, bizler de seyircilerin salonları doldurması ve geri dönütlerin memnun edici olması için elimizden geleni yapıyoruz. Biz normal sezonlarda salonlarımızda yüzde 50 bandını geçemezken, şimdi yüzde 101, yüzde 102’leri konuşuyoruz. Kapasiteleri aşıyoruz ve bu bizim için gurur verici bir durum. Seyircimiz yenilik istiyor, yenilik ve kaliteli oyun olunca da salonları boş bırakmıyor.”