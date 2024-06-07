Geçtiğimiz sene Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde; lösemi tedavisi gören çocukların eğitim, eğlence gibi çeşitli aktivitelerden geri kalmaması ve paydaş kurumlar tarafından üretilen organik yiyeceklere daha kolay erişmesi için hizmete açılan Canıbeg Cafe Projesi kapsamında çocuklar için etkinlikler yapılmaya devam ediyor.

Lösemi tedavisi gören minikler; sağlıklı beslenme, fiziki aktivite ve doğada olma sloganı ile Van Kalesi’nde Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş’ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte güneşli havanın tadını çıkardı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Van Çocuk Hematoloji Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Van Valiliği’nin yürütücüsü olduğu; Van İl Sağlık Müdürlüğü, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Van Tarım Orman Müdürlüğü paydaşlığında, lösemi hastası çocuklara ücretsiz hizmet veren Canıbeg (Canıbek) Kafe Projesi aynı zamanda; seminerler, çalıştaylar, gezi ve gözlemler, konserler planlanırken, uzun süreli tedavi gerektiren hastalığa karşı çocukların ev sıcaklığı yaşamalarını hedefliyor.