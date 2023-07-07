Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonlarının meclis tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM Kararına göre; İçişleri Komisyonunun, Plan ve Bütçe Komisyonunun, İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonun ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil ve aravermesi sırasında çalışabilmesine karar verildi. Karar, Genel Kurul'un 05.07.2023 tarihli 11'inci birleşmesinde alındı.

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