AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM Genel Kurulu’nda devam sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri esnasında kürsüde konuştu. Yenişehirlioğlu, “Kontrol edilemez noktaya ulaşan sahipsiz köpek popülasyonu nedeniyle artan saldırılar, kuduz vakaları, zonoz hastalıklarıyla maddi ve manevi kayıplara sebep olunmaktadır.

TBMM Genel Kurulu’nda arbede yaşandı

Bu durum Anayasa ile koruma altına alınan sağlık, güvenlik, yaşam hakkı, maddi varlık ve vücut bütünlüğünün korunması gibi insan haklarının ihlalleriyle sonuçlanmaktadır. Sahipsiz hayvanlar, koyun, keçi, inek, buzağı, tavuk gibi ekonomik değeri olan çiftlik hayvanlarına saldırarak maddi kayıplara sebep vermektedir. Bunun yanı sıra ülkemiz Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı Kuduz Riskli Temas’ın yüksek olduğu ülkeler kategorisinde yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin 125 iken 2023 yılında bu sayı 437 bin 601 olarak belirlenmiştir. Yabancı ülkeler Türkiye’ye gidecek vatandaşların saldırgan, başıboş köpek çeteleri ve kuduz riski hakkında uyarılmaktadır. Bu husus turizm gelirlerinin önemli bir kalem olduğu ülkemizin itibarı bakımından olumsuz bir izlenim oluşturmaktadır’’ dedi.

OTURUMA 15 DAKİKA ARA VERİLDİ

Yenişehirlioğlu, kürsüde işaret parmağı ile muhalefet sıralarını gösterdiği esnada yaptığı konuşmasında, "Sahipsiz köpekler çok ağır koşullarda hayatta kalma mücadelesi verirken hem kendi türlerinin hem de ceylan ve karaca gibi yabani diğer hayvanların ve doğanın zarar görmesine neden olmaktadır’’ dedi. Yenişehirlioğlu’nun bu konuşmasının ardından muhalefet milletvekilleri ellerini sıralara vurarak Yenişehirlioğlu’nun konuşmasını kesmeye çalıştı.

TBMM Genel Kurulu’nda arbede yaşandı

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, “Değerli milletvekilleri bir izin verin. Sayın Başarır bir izin verin. Sayın Yenişehirlioğlu sizin konuşmanızda sesinizi yükselttiğinizde el işaretinizle bir yanlış anlaşılma oldu zannedersem, kastınız nedir bir anlatır mısınız?” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda arbede yaşandı

Yenişehirlioğlu ise bunun üzerine, “Benim için benim gibi düşünmüş olsa bile, karşımda konuşmamı yaptığım bütün milletvekilleri değerli, anlamlı ve önemlidir. Ben kimseyi kast etmiyorum. Her birini değerli, anlamlı milletvekilleri olduğunu düşünüyorum’’ diye yanıt verdi. Ancak Yenişehirlioğlu’nun konuşmasının ardından muhalefet milletvekillerinin ellerini sıralara vurmaya devam etmesi üzerine, AK Parti'li milletvekilleri ve muhalefet milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bozdağ ise oturuma 15 dakika ara verdi.