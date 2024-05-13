Kabak, Memura Patlayacak! 'Tasarruf' Paketi Detayları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklayacağı tasarruf paketi, kamuya yapılan personel alımlarında ciddi kısıtlamalar getirecek.

Gazete Pencere'nin haberine göre, önümüzdeki dönemde kamuda yapılacak işe alımlar büyük ölçüde azaltılacak.

Buna göre, artık kamuda sadece emekli olan personellerin yerine yeni işe alımlar yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, Mart 2024 itibariyle kamuda çalışan personel sayısı 5 milyon 238 bin 424'e ulaşmış durumda.

AKP, iktidara geldiği 2002 yılından bu yana devleti küçültme söylemiyle hareket etmiş olsa da, 20 yıl içinde kamuda çalışan personel sayısını yüzde 100'den fazla artırmış durumda.